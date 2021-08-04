Дискриминация в КХЛ, журналисты из Бостона, будильники: лучшие цитаты Ротенберга в последний год в СКА

Piter.tv выбрал самые интересные высказывания экс-тренера «армейцев» по итогам сезона 2024/25.

Начало июня в российском хоккее ознаменовалось увольнением, которого мало кто ожидал. Роман Ротенберг покинул СКА после 3,5 лет на должности главного тренера. За это время команда дважды выходила в полуфинал Кубка Гагарина, а по итогам прошлого сезона впервые с 2010-го не смогла пройти первый раунд плей-офф.

Роман Ротенберг не смог завоевать трофеи как тренер СКА. Однако специалист подарил СМИ много ярких и необычных цитат на пресс-конференциях. Piter.tv выбрал самые интересные высказывания уже бывшего тренера "армейцев" по итогам сезона 2024/25

"Есть доказательства, что те комментарии, которые пишут про СКА, вообще не из России. Из других стран. Это факт" (12.09.2024)

Сезон для СКА начался с трех поражений в четырех матчах. После того, как "армейцы" уступили Трактору со счетом 0:3, у Ротенберга спросили, почему у новичка команды Евгения Кузнецова снова поменялось игровое звено. Тренер подумал, что журналист начитался негативных комментариев про его команду и сделал неверный вывод.

Сам Ротенберг посоветовал отталкиваться от фактов, а не от комментариев. При этом он не уточнил, какое именно у него есть доказательство, что весь негатив пишут пользователи из других стран.

"Пользуясь случаем, у меня сегодня юбилейная игра, хотел бы обратиться к руководству лиги: не должно быть дискриминации по национальному признаку!" (07.10.2024)

Речь идет о выездном матче против "Локомотива", в котором СКА одержал победу в овертайме со счетом 4:3. Для Ротенберга игра стала 200-й в качестве главного тренера в КХЛ. Несмотря на победный результат, специалист остался недоволен тем, что его не поздравили с этим достижением.

Главная претензия Ротенберга была адресована руководству КХЛ, поскольку лига не поздравила его с этим достижением. Он также подчеркнул, что в тот же день вице-президент КХЛ Андрей Точинский поздравил хоккеиста "Локомотива" Александра Радулова, забросившего свою 250-ю шайбу на турнире. Причем тут дискриминация? Тут важен контекст: Роман Ротенберг родился в Ленинграде, но его семья родом из Финляндии.

"Давайте с уважением относиться к вратарям. Вы каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона?" (26.12.2024)

Игра против ЦСКА на выезде (5:6) запомнилась тем, что Ротенберг заменил вратаря уже на 1-й минуте, а при счете 0:5 вернул того обратно на лед. После матча у тренера спросили, не влияют ли подобные решения на психологию вратарей.

В ответ на это Ротенберг поинтересовался у журналиста, не приехал ли тот из Бостона. Он также призвал относиться к уважениям к вратарям СКА. Но причем тут был Бостон – это так и осталось нерешенной загадкой.

"В будущем я бы хотел подарить вам будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи" (08.01.2025)

История с будильниками была самой известной в этом сезоне. Ей предшествовали слова Ротенберга после матча с "Витязем" (5:2), когда тренер сравнил журналистов с фашистами. Он объяснил это тем, что журналисты пишут "в пять утра исподтишка", а "по военной науке нужно атаковать ночью, как фашисты".

Через три дня СКА проиграл "Спартаку" (0:5), и Ротенберг объяснил, что хотел бы видеть в работе журналистов уважение и никого не собирался оскорблять. Он также пообещал дарить будильник тем, кто не будет писать плохие статьи про его команду. После той истории тренер раздал примерно семь будильников и получил всего один отказ.

"А вы знаете, что произошло в 45-м году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили" (01.02.2025)

Очередное упоминание про фашистов случилось после победы СКА над московским "Динамо" (4:3 ОТ). Несмотря на победу, "армейцы" установили антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб – 152 в регулярном чемпионате. Когда у Ротенберга спросили об этом, он сначала хотел уточнить, про какой период времени идет речь, а потом призвал посмотреть на то, сколько шайб забросили хоккеисты СКА.

На этом тренер не остановился. Он попросил журналистов к следующей пресс-конференции посчитать, сколько голов СКА забил и пропустил с момента основания в 1946 году. А после Ротенберг решил напомнить, что годом ранее СССР победил фашистов в Великой отечественной войне.

Фото: ska.ru