В квартале около "Ланской" появится новое освещение

Провода спрячут под землю.

В жилом квартале около железнодорожной станции "Ланская" стартовала реконструкция наружного освещения. Линии пройдут под землей.

"Чистое небо" будет в квартале, ограниченном улицами Матроса Железняка, Ланской, Омской и Ланским шоссе. На территории проживают 4 тысячи жителей.

Специалисты "Ленсвета" установят 487 светодиодных светильников на 376 опорах, проложит 11 км линий в земле. От подвесных светильниках, которые размещены на воздушных растяжках, решили отказаться. К работам уже приступили. Отмечается, что при модернизации системы освещения используется оборудование российских производителей.

Благоустройство территории должно завершиться к ноябрю 2022 года.

Ранее Piter.tv показал, как площадь Труда очистили от проводов.

Фото: ВКонтакте / Сергей Дрегваль