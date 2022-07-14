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В квартале около "Ланской" появится новое освещение

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Провода спрячут под землю.

В жилом квартале около железнодорожной станции "Ланская" стартовала реконструкция наружного освещения. Линии пройдут под землей.

"Чистое небо" будет в квартале, ограниченном улицами Матроса Железняка, Ланской, Омской и Ланским шоссе. На территории проживают 4 тысячи жителей. 

Специалисты "Ленсвета" установят 487 светодиодных светильников на 376 опорах, проложит 11 км линий в земле. От подвесных светильниках, которые размещены на воздушных растяжках, решили отказаться. К работам уже приступили. Отмечается, что при модернизации системы освещения используется оборудование российских производителей. 

Благоустройство территории должно завершиться к ноябрю 2022 года. 

Ранее Piter.tv показал, как площадь Труда очистили от проводов. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Дрегваль

Теги: освещение, приморский район, провода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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