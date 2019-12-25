Фото: площадь Труда очистили от проводов

Специалисты подчеркнули исторический образ площади.

Площадь Труда очистили от проводов. Вместо подвесных светильников специалисты "Ленсвета" установили стилизованные под старину чугунные фонари. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Сергея Дрегваля.

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В результате выполненных работ достигнуты не только улучшенные показатели освещенности территории для комфортного и безопасного передвижения, но и подчеркнут особенный исторический образ площади за счет стилизованных чугунных фонарей. Сергей Дрегваль.

Проезжую часть и тротуары освещают 78 светодиодных светильников и 39 чугунных опор. Отмечается, что есть польза и для проводов: теперь им не страшны ветер и осадки. Пешеходные переходы посветили светильниками холодного белого света, чтобы выделить их.

Фото: пресс-служба Сергея Дрегваля