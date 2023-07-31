В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода

Инцидент произошел в селе Кутих при перевозке на грузовике.

В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за электрические провода. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя администрации Чародинского района.

Инцидент произошел в селе Кутих при перевозке на грузовике. Отмечается, что в районе, где зацепился рогами козел, низко расположены провода. Также сообщается, что транспорт, на котором перевозили животное, был трехъярусным. Его спустили на землю. На месте инцидента работает ремонтная бригада.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине из браконьерских сетей спасли медведицу с медвежонком.

Видео: Telegram / РИА Новости