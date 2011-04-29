Инцидент произошел на реке Парката в Ноглинском районе.

На Сахалине из браконьерских сетей спасли медведицу с медвежонком. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Инцидент произошел на реке Парката в Ноглинском районе. Медведица запуталась в рыболовных сетях, которые установили браконьеры. Она смогла добраться до берега, где провела три дня до прибытия местных лесничих и ветеринара. После дистанционного применения усыпляющего препарата специалисты срезали с лапы медведицы сети.

По окончании действия препарата медведица пришла в себя и добралась до реки, чтобы выпить воды. Также сообщается, что рядом с ней до прибытия лесничих был медвежонок.

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Видео: Telegram / Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области