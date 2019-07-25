В Смольном рассказали, как собираются очистить Петербург от проводов

Исполнительная власть работает над созданием нормативного акта, который бы запретил прокладывать новые воздушные линии связи.

В Петербурге продолжают работу по очистке неба от проводов. В этом году власти планируют принять нормативный акт, который запретит в дальнейшем прокладывать воздушные линии связи, которые пересекают улицы. На данный момент соответствующей нормативной базы нет, приходится действовать уговорами, рассказал председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Станислав Казарин на пресс-конференции в ТАСС, передал корреспондент Piter.TV.

Первопроходцем проекта "Чистое небо" стал Невский проспект. На его очистку потребовалось два с половиной года. На проспекте располагались 430 оптово-волоконных линий связи. Их перенесли в подземную канализацию. Далее по плану исторический центр. Есть и конкретные адреса, которые находятся в приоритете ― "Почтовый квартал" и Суворовский проспект.

По словам Казарина, главная проблема заключается в том, что прокладывать воздушные линии связи на данный момент не запрещено, однако в Смольном уже ведется работа по созданию законодательного акта. На данный момент законопроект обсуждается в Смольном, после чего его представят в Законодательное Собрание. Принять акт планируют до конца этого года.

Привлечь к обсуждению профессиональное сообщество планируют после того, как власть сформирует свою единую позицию по этому вопросу. Подчеркивается, что речь идет лишь о линиях связи, которые пересекают реки, каналы, улицы с использованием фасадов зданий.

Прежде всего необходимо запретить прокладывать новые линии связи по воздуху, а затем решить, как убрать существующие.

Фото: Piter.TV