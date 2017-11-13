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В Петербурге появится "Почтовый квартал"
Сегодня, 21:06
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smirenny

В Петербурге появится "Почтовый квартал"

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Администрация города и "Почта России" согласовали параметры новой площадки.

В четверг, 6 августа, стало известно, что будет входить в "Почтовый квартал", стоимость которого оценивается 6 миллиардов рублей.

Отмечается, что по предварительной концепции в квартале появится площадка для променад-концертов, музей современного искусства, политехнический музей и гастрономическое пространство. В здании Главпочтамта может появиться концертная площадка – аналог лондонского "Альберт-Холла". Гастрономическое пространство планируют разместить в проходных дворах Почтамтской улицы. 

Ранее мы писали, что в центре Петербурга появится Почтовый квартал. 

Фото: Почта России / Вконтакте

Теги: новый проект, почтовый квартал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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