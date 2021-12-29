"Ну, подожди": какие обещанные культурные пространства Петербурга мы еще не увидели

Piter.TV вспомнил проекты новых культурных пространств, которые еще не воплотили в жизнь или заморозили.

Обещанный властями и ожидаемый петербуржцами парк "Тучков буян" может так и не появиться в городе: отказаться от строительства нового общественного пространства накануне решили в администрации президента. В Смольном эту информацию пока не подтвердили – распоряжения президента об отмене планов там еще не получали. Вероятнее всего, вместо парка на территории, ограниченной Тучковым и Биржевым мостами, проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы, все же обустроят Судебный квартал.

На почве этой новости Piter.TV решил вспомнить, какие еще проекты культурных и общественных пространств Петербурга озвучили, но еще не воплотили в жизнь.

Почтовый квартал

В 2020 году губернатор Александр Беглов и "Почта России" обсуждали создание нового общественно-делового пространства на территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией и подписали соответствующее соглашение. Предполагалось, что на этом месте построят музейное пространство, арт-галерею, центр современного искусства и концертную площадку, а также деловой и офисный центры и гастрономические ряды. Для этих целей задумали реконструировать Главпочтамт, Дворец культуры работников связи и дом-усадьбу Ломоносова, которые нуждаются в капитальном ремонте.

Администрация и "Почта России" успели согласовать параметры новой площадки и заявили, что к 2023 году завершат обследования зданий и инженерные изыскания. К тому же сроку планируется разработать и согласовать проектную документацию, а в 2022 году, по информации портала ASNinfo, "Почта" собирается приступить к ремонту кровли. Сами строительные работы начнутся только в 2024 году.

Сейчас, по информации Piter.TV, "Почта России" ожидает решения президента.

Охтинский мыс

Участок суши у слияния рек Охта и Нева более 10 лет не может обрести свое предназначение из-за постоянных скандалов. С 2011 года мыс стал яблоком раздора между теми, кто предлагал построить на историческом участке музейный комплекс, и теми, кто считал более полезным строительство офисных площадок. В 2013 году мыс начала защищать инициативная группа, ратующая за создание здесь ландшафтного археологического музея-заповедника общероссийского значения. Первопричиной тому стал обнаруженный здесь комплекс археологических памятников – крепость Ниеншанц, грунтовый могильник, участки культурного слоя XIV-XVII веков, фортификационные сооружения. В 2020 у "Газпром нефти", собственника участка, появился новый план по возведению двух небоскребов и общественного парка. Первый план озвучивался в 2006 году и сорвался: тогда на мысу хотели построить нынешнюю башню "Лахта-Центр", но ее перенесли в Приморский район из-за общественного осуждения. Новую идею градозащитники и горожане тоже встретили крайне недружелюбно.

В 2020 году президент Владимир Путин поставил точку в спорах и поручил создать на Охтинском мысу историко-археологический музей-заповедник, однако в мае 2021 года на Форуме градозащитников вспыхнул новый скандал. Эксперты заявили, что ответственные за проект Минкульт, КГИОП и Смольный не представили предложений по развитию территории, а значит "саботируют" поручение президента. Кроме того, согласно археологической экспертизе, под защиту от застройки попадала лишь маленькая часть мыса, подходящая для строительства выставочного комплекса, а не вся его территория. Это решение градозащитники так же пытались оспорить.

В минувшем декабре на президентском Совете снова затронули ситуацию с Охтинским мысом. Президент призвал обсудить проект вместе с "Газпром нефтью" и намекнул на то, что компания может профинансировать создание музея. Чуть позже Смольный и "Газпром" представили проект по мысу, предусмотрев сохранение памятников и создание археологической экспозиции. Музей, при этом, будет базироваться в музее истории Петербурга – оснований для строительства музея-заповедника рабочая группа министерства не нашла. Решение о принятии представленного проекта пока не прозвучало.

(версия петербургских архитекторов)

(версия "Газпрома")

"Красный треугольник"

Заявления о том, что территорию заброшенного крупного завода будут оживлять и приспосабливать под современное использование, звучали в Петербурге с 2010 года. Власти хотели обустроить на территории и тематический парк развлечений, и жилой массив с зеленой зоной и ботаническим садом, и технопарк. В 2017 году "Красный треугольник" внесли в перечень зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ), но идея не понравилась другим собственникам некоторых корпусов завода. По информации "Фонтанки", одна из компаний требовала исключить из зоны КУРТ участок площадью 7,6 га с 20 корпусами.

В 2019 году завод снова получил надежду на развитие: глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова заявила, что на его территории откроется арт-пространство вроде Новой Голландии. Однако признала, что до реализации задумки еще далеко, поскольку вопрос нужно прорабатывать с собственниками и потенциальными инвесторами, а на самом "Красном треугольнике" решать проблемы с безопасностью.

В июне 2021 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), Смольный и ООО "Управляющая компания "Бюро имущественных операций" договорились сохранить и развить объект культурного наследия. Согласно их задумке, на 120 тысячах квадратных метрах заводской площади и на примыкающих зонах появятся офисы, апартаменты, гостиницы, рестораны, магазины, кинотеатры, детские и спортивные зоны, зеленые площадки. Часть корпусов, при этом, все же вывели из зоны КУРТ.

Пока концепцию развития территории так и не представили, проект не сдвинулся с места.

Апраксин двор

Взяться за преобразование главной нелегальной торговой площадки города власти обещали с 2007 года – прекратить торговлю и реконструировать территорию, однако соответствующие конкурсы оказались неуспешными. Основательно к делу Смольный приступил только в 2021 году, когда петербуржцы попросили отреставрировать здания Апрашки. Арендаторов пообещали выгнать с территории, в августе власти создали рабочую группу по вопросам развития двора. Однако по состоянию на октябрь 2021 года, торговля продолжила процветать, а рабочая группа ничего не добилась.

Тем не менее, к 2025 году здесь планируется открыть новое культурное пространство с тихими прогулочными зонами, жильем, образовательным центром, гостиницами, ресторанами, паркингом, небольшой торговой территорией. Эти идеи были еще в основе концепции 2010 года, когда городское правительство публиковало "справочник инвестора". В 2015 году примерно такие же идеи по реновации озвучило архитектурное бюро "Студия 44".

На данный момент Апрашка ждет, пока Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт‑Петербурга передаст здания и помещения в аренду.

"Голицын Лофт"

Крупный кластер в историческом здании на набережной Фонтанки, принадлежащем компании "Бронка Групп", опустел и закрылся весной 2020 года. Этот частный коммерческий проект – "творческий квартал" – долгое время был центром притяжения петербургской молодежи и перестал существовать из-за конфликта интересов и пандемии. Тем не менее, собственник здания захотел возродить проект, продлить его жизнь как креативного кластера, и даже приглашал бывших арендаторов вернуться после некоторых восстановительных работ.

Пока будущее лофта не определено: в декабре 2021 года в "Бронке Групп" заявили о проработке концепции развития и подготовке к началу реставрационных работ. Намерения у компании прежние – создать новое креативное пространство с упором на культурно-досуговую составляющую.

"Гавань 2.0"

Идею общественного пространства на Васильевском острове в 2021 году предложила группа компаний "Севкабель": концепция предполагала обновление Морского вокзала и создание единой пешеходной и рекреационной зоны вдоль линии воды от Балтийского завода до площади Морской Славы, которая продолжала бы территорию пространства "Севкабель Порт". 125 тысяч квадратных метров застройки предложили обновить и разместить в ней культурные, торговые, гостиничные, деловые и образовательные проекты. Со временем, по задумке создателей, новинка должна стать кластером событийного туризма.

4 июня прошлого года, на ПМЭФ, управляющая компания "Севкабель Порта" договорилась с правительством Петербурга и гостиничным оператором "Азимут" о получении здания терминала и прилегающей территории, которые станут "Гаванью 2.0". Непосредственная функция порта при этом будет сохранена, но в здании Морского вокзала разместят медиацентр и отель.

Архитектурный конкурс пока не объявлен. Работы по реконструкции вокзала планируют начать весной 2022 года, обустроить всю "Гавань 2.0" рассчитывают к 2025-2026 году.

Еще от нескольких проектов в Петербурге отказались окончательно (по аналогии с "Тучковым буяном"). Среди несбывшихся идей можно отметить новый Музей блокады Ленинграда и Океанариум.

Новый Музей обороны и блокады Ленинграда

Возвести музейно-выставочный комплекс на Смольной набережной власти хотели в 2017 году, конкурс архитектурных проектов на его строительство выиграло в октябре того года бюро "Студия 44", сами работы должны были стартовать в 2018. Однако в апреле 2019 года город заявил, что обзавелся окончательным проектом музея, который "не преполагает строительство нового музея" ("Интерфакс"). Свежий проект предполагал развитие уже существующего музея в Соляном переулке, а также создание экспозиций в регионах России и за рубежом. Сведения о строительстве нового объекта исключили из соответствующего постановления правительства. После этой новости стало известно, что на участке Смольной набережной может появиться Судебный квартал.

Океанариум

Новый океанариум с торгово-развлекательными и спортивными объектами компания "Оптима" задумала построить еще в 2013 году. Местом был выбран парк Интернационалистов во Фрунзенском районе. В новом здании планировалось собрать весь видовой состав рыб мира, обустроить бассейн с крокодилами, площадку для выступления косаток и ластоногих, площадку для дайвинга. Против появления крупного здания выступили местные жители, что привело к переносу локации проекта в 2018 году. После протестов горожан комитет по инвестициям предложил "Оптиме" пересмотреть проект и уйти с занятого земельного участка.

От проекта компания не отказалась, но новую локацию для океанариума к 2021 году так и не нашли.

Фото: citywalls.ru; Facebook / Kleinewelt Architekten; проект Cоюза архитекторов Петербурга; ВКонтакте / Спасем Охтинский мыс!; Piter.TV; studio44.ru; пресс-служба "Севкабель Порта"