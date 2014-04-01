Участники Форума градозащитников Петербурга обратились к Минкульту из-за ситуации с Охтинским мысом

Экспертов поражает бездействие властей и игнорирование поручения президента.

Участники Форума градозащитников Петербурга рассказали об итогах мероприятия, которое проходило с 20 по 23 мая. Прежде всего обсуждалась ситуация с Охтинским мысом. Пресс-конференция проходит на площадке "Интерфакса Северо-Запад", передает корреспондент Piter.TV.

Заместитель председателя петербургского городского отделения ВООПИК Александр Кононов рассказал о том, что форум привлек множество экспертов. Впервые обсуждение Охтинского мыса обсуждалось так широко. Ему посвятили первый день форума, 20 мая. Присутствовали сотрудники кафедры археологии СПбГУ, профильного отдела Государственного Эрмитажа, Русского музея и многие другие. По итогам форума было подписано обращение к губернатору Петербурга, Минкульту РФ и руководству "Газпрома". В нем задается вопрос о том, почему власти не выполнили поручение президента. Вскоре обращение будет опубликовано.

Это был первый градозащитный форум. Он собрал несколько десятков инициативных групп. Мы решили его по итогам сделать регулярным, ежегодным. Работа эта будет продолжаться, потому что этот важный опыт показался необходимым всем, чтобы развивать его дальше. поделился Кононов.

Заместитель директора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин объяснил, почему Охтинский мыс был поставлен по главу угла. Дело в том, что "Ниеншанц (Охта I) Шведская крепость 1611-1703 гг.: участки культурного слоя, грунтовый могильник, памятник 14-18, 16-17 веков" является уникальным объектом исторического значения. На этой территории произошло 5 битв. На Охтинском мысу остались фортификационные сооружения — свидетельства древней и новой истории. 22 мая в Государственном Эрмитаже открылась выставка с находками "Ландскрона, Ниеншанц, Петербург: археологические открытия на Охтинском мысу". Всего представлено 167 предметов.

Заведующий сектором архитектурной археологии в Государственном Эрмитаже Олег Иоаннисян подчеркнул, что Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию археологического музея-заповедника, однако пока этого сделано не было. Эксперт считает, что это "саботаж" поручений президента. Сегодня Piter.TV сообщил о том, что группа из 21 человек подала в суд на органы власти за бездействие по ситуации с Охтинским мысом.

Иоаннисян уверен, что должна быть проведена новая экспертиза взамен экспертизы Айрата Ситдикова. Статус заповедника подразумевает, что под охраной будет большая территория, а не "выставочное пространство размером 30 на 50 метров", которое и планируется сделать. У земли должны изменить назначение с хозяйственного на историко-культурное.

Председатель ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик обратил внимание на то, что президент привлекает к решению вопроса представителей власти. Профильная группа, в которую бы вошли представители ученого сообщества, почему-то не создается.

Во второй день обсуждалось деревянное зодчество Петербурга. На данный момент под охраной находятся 28 объектов. Дерево — долговечный материал, но за ним нужен постоянный уход. При любой протечке деревянное здание вскоре может стать аварийным. Закон не подразумевает возможности вложения бюджетных средств на здания в частых владениях, сказал Мильчик. В связи с этим нужно, чтобы волонтеры помогали сохранять такие памятники, а эксперты добивались изменения правовых норм. Опыт Финляндии показывает, что деревянное зодчество может быть интересно для туристов. Таким образом, на нем можно "зарабатывать", а не только расходовать средства на сохранение объектов.

Также на форуме обсуждали сохранение советской архитектуры, архитектурных деталей, юридические аспекты сохранения наследия. Участники говорили о том, чем градозащитник отличается от обыкновенного жителя. В субботу прошла градостроительная экскурсия по объектам деревянного зодчества Царского Села, которые находятся под угрозой уничтожения. Форум завершил круглый стол, посвященный исторической памяти на примере особняка Бремме. В период Великой Отечественной войны там была "витаминная" аптека.

Фото: Piter.TV