Петербуржцы просят наказать ответственных за музей-заповедник на Охтинском мысу из-за бездействия

К 29 апреля 2021 года Минкульт не представил свою позицию по музею на Охтинском мысу.

Граждане просят признать незаконным бездействие властей по ситуации с Охтинским мысом. Исты отмечают, что в январе 2021-го года президент Владимир Путин поручил решить вопрос с созданием археологического музея-заповедника, но этого не было сделано. Куйбышевский районный суд Петербурга принял дело к производству.

В качестве ответчиков по делу выступают Минкультуры РФ, правительство Петербурга и городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Истцы (21 человек) не согласны с тем, что музей хотят создать на базе Музея истории Петербурга. По их мнению, это противоречит поручению президента. Предполагается, что это будет новый самостоятельный историко-археологический музей-заповедник. Позиция Минкульта РФ до сих пор неясна, хотя администрации Путина должны были уже представить предложения по созданию музея к 1 мая.

Граждане просят признать бездействие властей незаконным, а также обязать их устранить допущенные нарушения. Предварительное судебное заседание назначено на 27 мая, в День города.

Отметим, что также до сих пор неизвестно, какую часть мыса займет музей, и будет ли построен офис "Газпром нефти".

Фото: Piter.TV