Путин поручил построить на Охтинском мысу историко-археологический музей-заповедник

Предложения по созданию музея должны быть подготовлены к 1 мая.

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу. Сообщение об этом было размещено на сайте Кремля.

Ответственными за это президент назначил министра культуры РФ Ольгу Любимову, губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО "Газпром". Предложения должны быть подготовлены к 1 мая 2021 года.

Поручение сформулировано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2020.

Напомним, "Газпром нефть" собирается возвести на Охтинском мысу комплекс, состоящий из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы. Градозащитники против и настаивают на том, чтобы оставить территорию как памятник истории и культуры.

Фото: охтинскиймыс.рф