От планов по строительству парка "Тучков буян" могут отказаться

Официальной информации об отмене планов пока не поступало.

От создания парка "Тучков буян" могут отказаться. О таком решении администрации президента сообщили в русской службе "BBC" в своем Telegram-канале 10 января. Также информацию Piter.TV подтвердил источник. В пресс-службе администрации вице-губернатора Николая Линченко при этом сообщили, что пока все по-прежнему, и информации от отмене планов в аппарат не поступало.

По предварительным данным, там все-таки появится судебный квартал. "Тучков буян" планировался вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Название будущему парку выбирали жители.

Конкурс на разработку концепции выиграл проект архитектурного бюро "Студия 44" и "West 8". Губернатор Александр Беглов говорил о нем как о "новой достопримечательности". Начало реализации проекта откладывалось несколько раз, так как не были ясны источники финансирования. Судебны квартал при этом планировалось построить около гостиницы "Охтинская", против этого выступали местные жители. Теперь застройка этого участка находится под вопросом.

Сам Владимир Путин говорил о парке, что он обойдется федеральному бюджету в солидную сумму. Но в то же время президент подчеркнул: "Для Питера не жалко".

Фото: Instagram /@park_spb