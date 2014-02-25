Беглов: парк Тучков буян станет новой достопримечательностью Петербурга

Глава города не сомневается, что парк будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с генеральным директором государственной компании "Дом.РФ" Виталием Мутко обсудили строительство арт-парка Тучков буян на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, парк только дополнит линию Стрелки Васильевского острова, Дворцовой набережной и Петропавловской крепости. Глава города не сомневается, что Тучков Буян будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей города. Более того, глава государства Владимир Путин полностью поддержал проект строительства арт-парка.

Напомним, идею строительства арт-парка на берегу Невы губернатор Петербурга Беглов предложил весной прошлого года. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу. Так что скоро на "Набережной Европы", там, где ранее планировалось строить судебный квартал, появится современный арт-парк с большой зоной для прогулок, подземным выставочным, театральным и концертными комплексами, а также парком и Дворцом танца. Однако недавно стало известно, что реализацию проекта парка Тучков буян отложили до следующего года.

Ранее мы писали, что в кожевенной фабрике на Васильевском острове откроется общественное пространство.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов; studio44.ru