Реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год

Для дальнейшей работы участок должен полностью перейти в собственность города.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что реализацию "Тучкова буяна" могут отложить до 2021 года. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на руководителя "Студии 44".

В настоящий момент, решаются юридические вопросы, связанные с передачей прав городу на земельный участок.

Напомним, что идею строительства арт-парка на берегу Невы Беглов предложил весной прошлого года. Президент РФ одобрил инициативу. Так что скоро на "Набережной Европы", там, где ранее планировалось строить судебный квартал, появится современный арт-парк с большой зоной для прогулок, подземным выставочным, театральным и концертными комплексами, а также парком и Дворцом танца.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 8 октября будет тепло и дождливо.

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