В Петербурге 8 октября будет тепло и дождливо

Ветер подует с юга со скоростью до 9 метров в секунду.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что сегодня в Петербурге будет тепло. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. В городе будет облачно, местами небольшие дожди. Ветер подует с юга со скоростью до 9 метров в секунду.

Отмечается, что атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее мы сообщали о том, что в выходные трамваи не смогут подъехать к станции метро "Удельная".

Фото:Piter.TV