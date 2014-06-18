В кожевенной фабрике на Васильевском острове откроется общественное пространство

Летом этого года площадка будет доступна для посетителей.

Летом этого года в здании бывшей кожевенной фабрики на Васильевском острове, по соседству с К-30 и "Севкабель Портом", откроется новое общественное пространство. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает "Собака.ru".

Как рассказали создатели общественного пространства, в здании бывшей кожевенной фабрики откроется кластер, который позволит проводить концерты на берегу Финского залива. Петербуржцы смогут отдохнуть в барах и ресторанах, а также провести досуг с пользой на театральной площадке или в музее.

Так, набережная превратится в зону отдыха. Известно, что на первом этаже флигеля будут работать 12 баров и кафе, на втором этаже появятся два ресторана с террасами, а на третьем этаже будут расположены творческие мастерские и образовательные проекты. В одном из корпусов бывшей фабрике появится спортивная зона с отдельным залом для сквоша. Клуб будет рассчитан на сотни петербуржцев, а открытая летняя площадка позволит вместить более 5 тыс. граждан. Создатели заявили, что в зданиях нового пространства будет всё самое необходимое для жителей Северной столицы.

Летом этого года площадка будет доступна для посетителей. Для петербуржцев будут доступны центральная аллея с ресторанами, кафе, магазинами и студиями, а также часть набережной. В 2022 году состоится запуск второй очереди проекта. А в 2023 году проект планируют полностью завершить.

Ранее мы писали, что в ДК им. Кирова в Петербурге появится новое общественное пространство.

Фото: sheba.spb.ru