В ДК им. Кирова в Петербурге появится новое общественное пространство

В Петербурге в Дворце культуры им. Кирова, расположенном на Большом проспекте Васильевского острова, появится Центр развития инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе культурного центра в четверг, 27 мая.

Авторы нового проекта планируют объединить IT-кластер, центр современных технологий, стартапы, инновационные проекты и инфраструктуру здорового досуга для жителей и гостей Северной столицы.

В здании появятся новые направления: коворкинги и переговорные, отель и апартаменты, спорт и бьюти, общественное питание, образование и творчество, культура и развлечения, а также концертный зал и террасы. Кроме того, в культурном центре появятся общественные пространства, в которых будут работать спортивные клубы, кафе и рестораны, образовательные и развлекательные проекты.

На данный момент руководство ДК им. Кирова находится в поиске инвесторов, партнеров и арендаторов.

Ранее мы писали, что на берегах реки Оккервиль появится новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба ДК им. Кирова