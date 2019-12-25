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На берегах реки Оккервиль появится новое общественное пространство
Сегодня, 18:22
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На берегах реки Оккервиль появится новое общественное пространство

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Первый этап благоустройства завершат к осени этого года.

В среду, 26 мая, на Уткиной даче в Петербурге объявили о создании нового общественного пространства на берегах реки Оккервиль. Об этом сообщает портал "Городская среда Петербурга"

Проект был создан в рамках метода "Соучаствующего проектирования", в котором принимали участие чиновники, проектировщики и сами петербуржцы. Граждане принимали участие в проекте на этапе создания концепции будущего городского пространства. 

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников отметил, что проект является "пилотом", в рамках которого были использованы новые средства взаимодействия с жителями города. Корабельников также заявил, что это совершенно новый и прогрессивный подход строительства в Петербурге.

Благоустроить территорию предложили комитет финансов и комитет по благоустройству Петербурга. Так, согласно проекту, на территории от моста Шаумяна до Заневского моста создадут прогулочную зону, велодорожку и малые архитектурные строения. Как отмечает глава Красногвардейского района Евгения Разумишкина, первый этап благоустройства завершат к осени этого года.

Ранее мы писали, что у "Ленполиграфмаша" сделают новое общественное пространство.

Фото: gorsreda-spb.ru

Теги: благоустройство, общественное пространство, оккервиль
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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