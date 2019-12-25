У "Ленполиграфмаша" сделают новое общественное пространство

От хаотичной парковки планируют избавиться.

В пресс-службе администрации города рассказали о благоустройстве Петроградского района в этом году. Там появятся сразу два новых общественных пространства — на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки, а также продолжился благоустройство скейт-площадки под мостом Бетанкура.

При проектировании были учтены пожелания и предложения резидентов и посетителей технопарка "Ленполиграфмаш", клуба А2, учащихся колледжа туризма, который находится поблизости. На данный момент территория не ухожена, на ней хаотично паркуются автомобили. После благоустройства там появится зона для отдыха, тропинка, трехъярусное озеленение, освещение.

Властям предстоит решить вопрос с ликвидацией парковки. Работы начнутся в начале июня, а к осени должны завершиться.

Фото: gov.spb.ru