Молодые экстремалы уже пробуют первые трюки в новом пространстве.

Под мостом Бетанкура в Петербурге открыли скейт-парк – первых экстремалов запечатлел корреспондент Piter.tv. На площадке смогут кататься не только скейтбордисты-любители, но получится еще проводить крупные соревнования Федерации скейтбординга России.

Разработка большого скейт-парка началась после того, как на Введенской улице в 2015 году появилась небольшая бетонная площадка для скейтбордистов и самокатчиков. Идею проекта покрупнее поддержала администрация Петроградского района и согласилась отдать под спортивную площадку пространство под мостом Бетанкура.

Планы на строительство пространств для экстремалов в городе у властей Петербурга не ограничились одним адресом – под Коломяжским путепроводом в Приморском районе накануне открылся скейт-парк и памп-трек.

У новой спортивной площадки есть крыша, поскольку он построен прямо под мостом, а значит кататься на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах здесь возможно в любую погоду. Площадка рассчитана на несколько уровней сложности – для новичков и для опытных спортсменов. Кроме того, скейт-парк расположился вдали от жилой застройки, поэтому не будет никому мешать и позволит проводить шумные соревнования.

Фото, видео: Дарья Иванова / Piter.tv