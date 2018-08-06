Под Коломяжским путепроводом открылся скейт-парк и памп-трек

Площадка расположена вдали от жилой застройки.

В субботу, 28 ноября, под Коломяжским путепроводом в Приморском районе Петербурга открылся скейт-парк и памп-трек. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

У новой спортивной площадки есть крыша, поскольку он построен прямо под мостом, а значит кататься на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах здесь возможно в любую погоду. Площадка рассчитана на несколько уровней сложности – для новичков и для опытных спортсменов. Кроме того, скейт-парк расположился вдали от жилой застройки, поэтому не будет никому мешать и позволит проводить шумные соревнования.

Отмечается, что скейт-парк был идеей молодых активистов Елизаветы Челноковой и Михаила Сазонова, представивших проект на конкурсе "Твой бюджет", город поддержал инициативу и выделил на нее 31,1 млн рублей. Проект разработали в 2019 году, а в 2020 году определился подрядчик и начались работы. По словам губернатора Беглова, в следующем году в Петербурге построят еще пять таких парков, деньги на это уже запланированы.

В декабре ожидается также открытие скейт-парка под мостом Бетанкура.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района