Скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют

Любимое место молодежи с первыми в городе легальными стенами для граффити появилось в 2020 году.

Скейт-парк за Домом молодежи "Квадрат" демонтируют. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Любимое место молодежи с первыми в городе легальными стенами для граффити появилось в 2020 году на набережной Охты около улицы Передовиков, 16к2. Накануне площадку начали демонтировать.

О том, что появится на месте скейт-парка, сообщит глава районной администрации Андрей Хорт в прямом эфире 8 ноября в 17:00.

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе Петербурга появится скейт-парк.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга