  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют
Сегодня, 8:43
193
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют

0 0

Любимое место молодежи с первыми в городе легальными стенами для граффити появилось в 2020 году.

Скейт-парк за Домом молодежи "Квадрат" демонтируют. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Любимое место молодежи с первыми в городе легальными стенами для граффити появилось в 2020 году на набережной Охты около улицы Передовиков, 16к2. Накануне площадку начали демонтировать. 

О том, что появится на месте скейт-парка, сообщит глава районной администрации Андрей Хорт в прямом эфире 8 ноября в 17:00. 

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе Петербурга появится скейт-парк. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: скейт-парк, улица передовиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии