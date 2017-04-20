  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе Петербурга появится скейт-парк
Сегодня, 19:25
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе Петербурга появится скейт-парк

0 0

Кроме того, благоустроят сквер на пересечении улицы Руставели и проспекта Луначарского.

В Калининском районе Петербурга продолжается благоустройство новых общественных пространств. Все они создаются с учетом мнения местных жителей. В частности, в 2024 году появятся первый скейт-парк и сквер имени Расула Гамзатова, пишет 1 августа "Петербургский дневник"

В сквере, который находится на пересечении улицы Руставели и проспекта Луначарского, создадут тематическое общественное пространство с зонами для прогулок, тихого отдыха, детскими и спортивными площадками. Кроме того, на территории запланировано комплексное озеленение. В январе прошлого года скверу присвоили имя аварского поэта Расула Гамзатова. 

Скейт-парк появится на пересечении проспектов Непокоренных и Пискаревского. Инициатором его создания стал петербуржец, одержавший победу в проекте "Твой бюджет. Благоустройство". На территории будут две каркасные рампы, зона со спортивным оборудованием для паркура и воркаута. Также установят качели, теннисный стол и баскетбольное кольцо, уличную мебель, обустроят парковки для велосипедов. 

Ранее мы рассказывали о том, что с жителями Красногвардейского района Петербурга обсудили концепцию набережной у Ладожского вокзала. 

Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" администрацией Калининского района Петербурга 

Теги: благоустройство сквера, калининский район, новый скейт-парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии