В Калининском районе Петербурга появится скейт-парк

Кроме того, благоустроят сквер на пересечении улицы Руставели и проспекта Луначарского.

В Калининском районе Петербурга продолжается благоустройство новых общественных пространств. Все они создаются с учетом мнения местных жителей. В частности, в 2024 году появятся первый скейт-парк и сквер имени Расула Гамзатова, пишет 1 августа "Петербургский дневник".

В сквере, который находится на пересечении улицы Руставели и проспекта Луначарского, создадут тематическое общественное пространство с зонами для прогулок, тихого отдыха, детскими и спортивными площадками. Кроме того, на территории запланировано комплексное озеленение. В январе прошлого года скверу присвоили имя аварского поэта Расула Гамзатова.

Скейт-парк появится на пересечении проспектов Непокоренных и Пискаревского. Инициатором его создания стал петербуржец, одержавший победу в проекте "Твой бюджет. Благоустройство". На территории будут две каркасные рампы, зона со спортивным оборудованием для паркура и воркаута. Также установят качели, теннисный стол и баскетбольное кольцо, уличную мебель, обустроят парковки для велосипедов.

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Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" администрацией Калининского района Петербурга