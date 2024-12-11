Ликвидирована стихийная стоянка на улице Передовиков

Территория не предусмотрена под парковку личного транспорта.

Администрация Красногвардейского района Петербурга ликвидировала стихийную стоянку напротив дома 11 по улице Передовиков.

В пресс-службе районной администрации уточнили, что в ближайшее время последние грузовики и автобусы покинут территорию зеленых насаждений. Газон восстановят весной.

Территория не предусмотрена под парковку личного транспорта. Штраф за стоянку на газоне согласно ст. 32 закона "Об административных правонарушениях" составляет для физических лиц от 3 тыс. рублей, для водителей служебного или коммерческого транспорта – от 5 тыс. рублей, а для организаций – от 150 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге увеличен максимальный тариф на платную парковку.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга