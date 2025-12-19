Водители китайских авто чаще других нарушают правила парковки в Петербурге

Реже всего эвакуировали автомобили марок Hammer, Lincoln и Buick.

В Петербурге стало известно, водители каких машин чаще остальных нарушают правила парковки. Речь идет об эвакуации авто из зоны действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", пишет "КП-Петербург".

Антирейтинг возглавили транспортные средства китайских марок: с начала года городские службы увезли на штрафстоянку 2,2 тыс. таких автомобилей. На втором месте оказались Kia (1,1 тыс. авто), а на третьем – Volkswagen (739 машин). Владельцы премиальных марок ведут себя скромнее в Северной столице.

Реже всего – по одному разу – эвакуировали автомобили марок Hammer, Lincoln и Buick. Но это может быть связано с редкостью этих машин в целом.

