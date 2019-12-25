  1. Главная
Незаконную автостоянку на Богатырском сносят принудительно
Сегодня, 14:05
shikhelen

Территорию площадью 3,5 тысячи квадратов освобождают от машин из-за ликвидации арендатора.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с Центром повышения эффективности использования госимущества приступил к принудительной ликвидации незаконной автостоянки на Богатырском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участок площадью более 3,5 тыс. кв. метров использовался под коммерческую стоянку автомобилей, однако у владельцев отсутствовали действующие правоустанавливающие документы. Ранее территория находилась в аренде у юридического лица под открытую охраняемую стоянку. Договор утратил силу после ликвидации компании-арендатора.

Несмотря на официальные уведомления с требованием добровольно освободить участок, собственники проигнорировали предписания. В связи с этим городские службы начали работы по принудительному освобождению земли.

Фото: ККИ

