Петербурженка отдала мошенникам 529 тыс. рублей, чтобы "обезопасить" свои денежные средства

Женщину запугали тем, что ее средства могут быть направлены на военную помощь "недружественным странам".

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Сахалинской области, которого подозревают в причастности к мошенничеству в крупном размере, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что обвиняемый искал быстрый заработок и вступил в сговор с группой мошенников, которые совершили серию звонков 84-летней петербурженке.

Сначала потерпевшей позвонила девушка, которая убедила пенсионерку раскрыть свои паспортные данные, чтобы "продлить условия телефонной связи". На следующей день с пострадавшей связались якобы представители власти, которые сообщили женщине, что предыдущий звонок был от мошенников.

Петербурженку убедили, что ее средства после раскрытия паспортных данных находятся в опасности и их направят на военную помощь "недружественным странам". Испуганная женщина согласилась на всякий случай "задекларировать" свои доходы. С этой целью позже, 16 октября, она встретилась с курьером мошенников и доверила ему 529 тыс. рублей. За свою работу мужчина получил 8 тыс. рублей, а остальную сумму перевел на криптокошелек организаторов мошеннической схемы.

Уголовное дело [в отношении 25-летнего обвиняемого] направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд. Прокуратура Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV