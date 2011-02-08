Петербургский пациент попал под суд за угрозы расправой фельдшеру скорой помощи

В Невском районном суде прошло слушание уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, который угрожал физической расправой сотруднику скорой помощи, приехавшей его госпитализировать. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Согласно позиции обвинения, 2 октября прошлого года мужчина во время поездки на машине скорой помощи начал высказывать угрозы жизни фельдшеру Ф. Действуя умышленно и агрессивно, он пытался напугать медика и в подтверждение своих намерений раскрыл складной нож.
Потерпевшая от действий мужчины Ф. попросила суд прекратить уголовное преследование, поскольку стороны примирились, а фигурант дела принес свои извинения и загладил ущерб.
Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении обвиняемого прекратил в связи с примирением сторон.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что рецидивист угрожал подросткам оружием из окна своей квартиры в Петергофе.
Фото: Piter.TV
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