Петербургский пациент попал под суд за угрозы расправой фельдшеру скорой помощи

Во время своей госпитализации мужчина угрожал медику складным ножом.

В Невском районном суде прошло слушание уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, который угрожал физической расправой сотруднику скорой помощи, приехавшей его госпитализировать. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно позиции обвинения, 2 октября прошлого года мужчина во время поездки на машине скорой помощи начал высказывать угрозы жизни фельдшеру Ф. Действуя умышленно и агрессивно, он пытался напугать медика и в подтверждение своих намерений раскрыл складной нож.

Потерпевшая от действий мужчины Ф. попросила суд прекратить уголовное преследование, поскольку стороны примирились, а фигурант дела принес свои извинения и загладил ущерб.

Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении обвиняемого прекратил в связи с примирением сторон. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV