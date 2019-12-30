Рецидивист угрожал подросткам оружием из окна своей квартиры в Петергофе

Мужчина доставлен в 46-й отдел.

Задержан хулиган, угрожавший подросткам пневматическим пистолетом. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К наряду вневедомственной охраны в Петергофе обратились двое 14-летних мальчиков 15 марта. По словам юношей, когда они проходили около жилого дома на Эйхенской улице, из окна им начал угрожать агрессивный мужчина. Злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет. Ребята отбежали от здания и сразу обратились к росгвардейцам.

Увидев патрульную машину, мужчина выбросил пистолет, после чего сам спустился, и тогда его задержали. Хулиганом оказался 33-летний рецидивист, судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Его доставили в 46-й отдел.

Ранее на Piter.TV: задержан хулиган, который во время дорожного конфликта на Литейном проспекте размахивал ножом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти