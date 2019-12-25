  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В октябре под Коломяжским путепроводом закончат строительство скейт-парка
Сегодня, 13:46
144
nadezhda_sib

В октябре под Коломяжским путепроводом закончат строительство скейт-парка

0 0

Сейчас работы находятся на финишной прямой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели на своей странице "ВКонтакте". Он сообщил о том, что строительство скейт-парка и памп-парка под Коломяжским путепроводом завершится через несколько недель.

Строительство спортивных объектов было инициативой участников проекта "Твой бюджет" в 2018-м году.

Предложившие инициативу Елизавета Челнокова и Михаил Сазонов отметили, что имеющиеся в городе площадки для занятий скейтбордингом, вело- и роллерспортом находятся в плохом состоянии, труднодоступных местах или не соответствуют стандартам. За счет того, что скейт-парк будет находиться под путепроводом, им можно будет воспользоваться в течение всего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе открыли центр по профилактике инсульта, реализованный по программе "Твой бюджет". 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: коломяжский путепровод, памп-парк, скейт-парк, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии