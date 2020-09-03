Во Фрунзенском районе открыли центр по профилактике инсульта, реализованный по программе "Твой бюджет"

Это первый социальный проект для района, выполненный в рамках "Твой бюджет-2019".

На базе городской поликлиники №44 во Фрунзенском районе, расположенной на Будапештской улице, 20, открылся Районный центр по профилактике инсульта. Особенность этого события в том, что проект реализовали за счет городских средств по программе "Твой бюджет - 2019". Инициатор - Лариса Анисимова считает, что оборудованный кабинет поможет хоть немного облегчить реабилитационный период для жителей района, перенесших инсульт.

Отрадно видеть результат, который мы получили. Да, мы рассчитывали на небольшой, но очень хорошо оборудованный кабинет - мы его получили. Когда я, сама пережившая инсульт, и работавшая в сфере соц.услуг, вижу людей, у которых нет возможности поучится даже восстановительной моторики - это плохо. А тут у них появилась такая возможность. Лариса Анисимова, автор проекта.

В небольшом помещении установлено множество современных тренажеров для реабилитации пациентов. Они направлены на восстановление мелкой моторики и восстановление верхних конечностей. Особенно выделяются на фоне цифровизированные тренажеры, добавляющие интерактивности в реабилитационный процесс.

Попасть в кабинет можно по направлению невролога или лечащего врача, обратившись в районную поликлинику. Центр реабилитации стал первым социальным проектом во Фрунзенском районе, реализованном за счет программы "Твой бюджет - 2019".

Мы действительно встречались с жителями и поняли, что это инициатива не маленькой группы людей, а большого количества действительно нуждающихся пациентов. Оборудование полностью загружено, в кабинет постоянно приходят люди, получающие всю необходимую помощь. Очень приятно, что те средства, которые были вложены, имеют позитивную отдачу. Мы надеемся, что Фрунзенский район и дальше будет выходить с такими инициативами. Констанит Серов, глава Фрунзенского района Петербурга.

Для реализации проекта из городского бюджета было выделено 1 828 865 рублей.

Видео: Piter.TV