На Васильевском острове появилась благоустроенная зона со скейт-парком

Площадь парка составляет почти 5 тыс. "квадратов".

На Васильевском острове появилась новая благоустроенная зона со скейт-парком. Об этом рассказали в tg-канале "Комфортный Петербург" 13 ноября.

Отмечается, что концепция локации включила в себя три пространства для тренировок на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах. Площадь парка составляет почти 5 тыс. "квадратов".

Кроме того, в пространстве предусмотрено место для проведения групповых тренировок различных дисциплин и мастер-классов. Также установлено кольцо для игры в стритбол.

Благоустроили и саму набережную: установлены скамейки и качели, сделаны набивные дорожки, посажены деревья и кустарники. Проложена велосипедная дорожка.

Ранее на Piter.TV: скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург