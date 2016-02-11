На Васильевском острове появилась благоустроенная зона со скейт-парком

На Васильевском острове появилась новая благоустроенная зона со скейт-парком. Об этом рассказали в tg-канале "Комфортный Петербург" 13 ноября.
Отмечается, что концепция локации включила в себя три пространства для тренировок на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах. Площадь парка составляет почти 5 тыс. "квадратов".
Кроме того, в пространстве предусмотрено место для проведения групповых тренировок различных дисциплин и мастер-классов. Также установлено кольцо для игры в стритбол.
Благоустроили и саму набережную: установлены скамейки и качели, сделаны набивные дорожки, посажены деревья и кустарники. Проложена велосипедная дорожка.
Ранее на Piter.TV: скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют.
Фото: Telegram / Комфортный Петербург
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