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На Васильевском острове появилась благоустроенная зона со скейт-парком
Сегодня, 9:17
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На Васильевском острове появилась благоустроенная зона со скейт-парком

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Площадь парка составляет почти 5 тыс. "квадратов".

На Васильевском острове появилась новая благоустроенная зона со скейт-парком. Об этом рассказали в tg-канале "Комфортный Петербург" 13 ноября. 

Отмечается, что концепция локации включила в себя три пространства для тренировок на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах. Площадь парка составляет почти 5 тыс. "квадратов". 

Кроме того, в пространстве предусмотрено место для проведения групповых тренировок различных дисциплин и мастер-классов. Также установлено кольцо для игры в стритбол. 

Благоустроили и саму набережную: установлены скамейки и качели, сделаны набивные дорожки, посажены деревья и кустарники. Проложена велосипедная дорожка. 

Ранее на Piter.TV: скейт-парк за "Квадратом" на улице Передовиков демонтируют

Фото: Telegram / Комфортный Петербург

Теги: васильевский остров, общественное пространство, скейт-парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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