В конце ноября под мостом Бетанкура в Петербурге откроется скейт-парк

Площадку вовсю обустраивают.

В конце ноября под мостом Бетанкура в Петроградском районе Петербурга откроется новый скейт-парк. Об этом рассказали в официальной группе компании-создателя парка, FK-ramps, "ВКонтакте".

Известно, что бетонное спортивное пространство будет крытым, сейчас на территории обустраивают бетонные фигуры, зоны отдыха и рампы для BMX-велосипедов и самокатов. Отмечается, что на площадке не только смогут кататься скейтбордисты-любители, но и проводиться крупные соревнования Федерации скейтбординга России.

Разработка большого скейт-парка началась после того, как на Введенской улице в 2015 году появилась небольшая бетонная площадка для скейтбордистов и самокатчиков. Идею проекта покрупнее поддержала администрация Петроградского района и согласилась отдать под спортивную площадку пространство под мостом Бетанкура.

Также мы сообщали, что дельфинарий на Крестовском острове в Петербурге закроется в ноябре.

Фото: FK-ramps | СКЕЙТ ПАРКИ | ПАМП ТРЕКИ | МИНИ РАМПЫ / "ВКонтакте"