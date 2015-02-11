Подростки отобрали самокат у 11-летнего мальчика в скейтпарке на Малой Балканской улице

Приняты меры к установлению и задержанию несовершеннолетних.

Полицией Фрунзенского разыскиваются несовершеннолетние, которые отобрали самокат у 11-летнего мальчика на Малой Балканской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 20 мая обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что около дома 13 по улице Малая Балканская, на территории скейтпарка под Дунайским путепроводом, трое несовершеннолетних отобрали у ее 11-летнего сына самокат стоимостью 14 тысяч рублей и с места происшествия скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию несовершеннолетних.

Ранее на Смоленском кладбище в Петербурге неизвестные разорили могилу ребенка. Был украден ангел с зайцем на руках стоимостью 30 тысяч рублей.

Фото: unsplash (Hiboy)