На Смоленском кладбище неизвестные ограбили могилу ребенка

С могилы похитили фрагмент памятника стоимостью в 30 тыс. рублей.

На Смоленском кладбище в Петербурге неизвестные разорили могилу ребенка. Был украден ангел с зайцем на руках.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в полицию Василеостровского района 18 мая обратился отец погибшего. По словам мужчины, кража произошла в период с 13 мая. С могилы похитили фрагмент памятника стоимостью в 30 тыс. рублей.

Видеонаблюдения нет, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что Северное кладбище обокрали в шестой раз за весну. С одной из могил пропало надгробие, заявила 71-летняя женщина. В январе бронзовый барельеф находился на месте.

А в апреле правоохранители задерживали подозреваемого в краже надгробия с могильной плиты Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича. Мужчина мог забрать два барельефа с других могил.

Фото: Piter.TV