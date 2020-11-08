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На Смоленском кладбище неизвестные ограбили могилу ребенка
Сегодня, 8:30
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На Смоленском кладбище неизвестные ограбили могилу ребенка

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С могилы похитили фрагмент памятника стоимостью в 30 тыс. рублей.

На Смоленском кладбище в Петербурге неизвестные разорили могилу ребенка. Был украден ангел с зайцем на руках. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", в полицию Василеостровского района 18 мая обратился отец погибшего. По словам мужчины, кража произошла в период с 13 мая. С могилы похитили фрагмент памятника стоимостью в 30 тыс. рублей. 

Видеонаблюдения нет, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что Северное кладбище обокрали в шестой раз за весну. С одной из могил пропало надгробие, заявила 71-летняя женщина. В январе бронзовый барельеф находился на месте. 

А в апреле правоохранители задерживали подозреваемого в краже надгробия с могильной плиты Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича. Мужчина мог забрать два барельефа с других могил. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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