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Под мостом Бетанкура в 2024 году появится площадка для уборочной техники
Вчера, 22:26
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Под мостом Бетанкура в 2024 году появится площадка для уборочной техники

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Кроме того, чиновник рассказал, как в городе на Неве создаются условия для дворников и уборочной техники.

Под мостом Бетанкура в этом году появится площадка для уборочной техники, заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 августа. 

Кроме того, чиновник рассказал, как в городе на Неве создаются условия для дворников. 

Дворник – человек, от которого многое зависит. Для этих целей в том числе практически в каждом районе были предоставлены жилые помещения. Прежде чем спрашивать с человека, ему нужно создать условия. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Также Евгений Разумишкин заявил, что в Петербурге организуют новую площадку для уборочной техники.

На Петроградке не было ни одной автобазы. Техника ехала с Васильевского острова. В этом году, благодаря поддержке губернатора, у нас будет площадка под мостом Бетанкура. Там будут базироваться прежде всего те машины, которые будут убирать тротуары. Большая техника все-таки быстрее передвигается.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что пройти альтернативную службу в Петербурге можно будет в качестве дворника или тракториста. 

Фото: Wikipedia (носит иллюстративный характер)

Теги: евгений разумишкин, мост бетанкура, уборочная техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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