Под мостом Бетанкура в 2024 году появится площадка для уборочной техники

Кроме того, чиновник рассказал, как в городе на Неве создаются условия для дворников и уборочной техники.

Под мостом Бетанкура в этом году появится площадка для уборочной техники, заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 августа.

Кроме того, чиновник рассказал, как в городе на Неве создаются условия для дворников.

Дворник – человек, от которого многое зависит. Для этих целей в том числе практически в каждом районе были предоставлены жилые помещения. Прежде чем спрашивать с человека, ему нужно создать условия. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Также Евгений Разумишкин заявил, что в Петербурге организуют новую площадку для уборочной техники.

На Петроградке не было ни одной автобазы. Техника ехала с Васильевского острова. В этом году, благодаря поддержке губернатора, у нас будет площадка под мостом Бетанкура. Там будут базироваться прежде всего те машины, которые будут убирать тротуары. Большая техника все-таки быстрее передвигается. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что пройти альтернативную службу в Петербурге можно будет в качестве дворника или тракториста.

Фото: Wikipedia (носит иллюстративный характер)