Пройти альтернативную службу в Петербурге можно будет в качестве дворника или тракториста

В прошлом году альтернативную службу выбрали 58 призывников.

В Петербурге было подготовлено 27 вакансий для 737 человек, желающих пройти альтернативную службу в армии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова в своем отчёте перед депутатами ЗакСа.

Среди новых профессий, в которых имеется потребность, есть трактористы (вакансий 105) и дворники (399 вакансий).

В прошлом году альтернативную службу выбрали 58 призывников. В 2024-оом призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Впервые на срочную службу будут призываться лица старше 27 лет. Планируется призвать 2,5 тыс. жителей Петербурга. Об этом рассказал военный комиссар Марат Урмансов на заседании правительства города во вторник.

Ранее мы сообщили о том, что ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев превысила 76 лет.

Фото: Piter.TV