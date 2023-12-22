Более 2,5 тыс. срочников хотят призвать в Петербурге

Отправка первых призывников начнётся во второй половине апреля.

В рамках весеннего призыва, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля, около 2,5 тыс. петербуржцев выразили желание пройти военную службу. Об этом сообщил военный комиссар Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства города 26 марта. Отправка первых призывников начнётся во второй половине апреля.

Урмансов отметил, что срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Он напомнил об увеличении возрастного предела для призывников до 30-ти лет. Это нововведение не затронет тех, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Урмансов предупредил также об административной ответственности за неявку в военкомат во время призыва: теперь молодые люди должны явиться туда даже без получения повестки. В прошлом году весной в Петербурге планировали призвать 2,8 тыс. человек на срочную службу.

Напомним, в конце января Смольный опубликовал проект постановления о подготовке к весеннему призыву в апреле-июле 2024 года. Впервые призыв срочников будет проводиться по новым правилам. Согласно действующему законодательству, призывать на службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, что Марат Урмансов стал военным комиссаром Петербурга в конце 2023 года.

Фото: Piter.TV