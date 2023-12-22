Численность населения Петербурга сократилась до 5 млн 598 тыс. человек.

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев превысила 76 лет. Также она отметила, что город занимает одно из ведущих мест в стране по этому показателю.

По словам Агапитовой, мужчины в Петербурге живут в среднем 71 год, в то время как женщины - 79 лет.

Агапитова также сообщила, что численность населения Петербурга сократилась до 5 млн 598 тыс. человек. Также отмечается снижение рождаемости в городе, а количество новорожденных меньше на две тысячи по сравнению с 2022 годом. Количество браков сократилось на пять тысяч, в то время как количество разводов увеличилось.

Ранее мы сообщили о том, что в феврале инфляция в Петербурге составила 7,1%.

Фото: Piter.TV