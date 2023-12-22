В феврале инфляция в Петербурге составила 7,1%

Главной причиной роста цен, по мнению банка, является высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг.

По данным пресс-службы Северо-Западного главного управления Банка России, годовая инфляция в Петербурге в феврале текущего года достигла 7,1% по сравнению с январём, где она составляла 6,5%. При этом инфляция в городе оказалась ниже, чем в целом по России (7,7%).

Главной причиной роста цен, по мнению банка, является высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Стоимость продуктов, непродовольственных товаров и услуг в Петербурге выросла в феврале. Также наблюдается ускорение роста цен на одежду и трикотажные изделия, в связи с увеличенным спросом.

Однако благодаря высокой потребительской активности бизнесу удается проще переносить возросшие издержки на цены. Причинами роста издержек остаются увеличенные затраты на логистику и заработные платы сотрудникам. Это также приводит к годовому ускорению роста цен на мебель и стройматериалы. Пресс-служба приводит начальника экономического управления Банка России на Северо-Западе Алексея Суслова, который отмечает, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2024 году, и её дальнейшая стабилизация около 4% предполагают продолжительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее мы сообщили о том, что предлагаемая зарплата в Петербурге за год выросла на 15 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV