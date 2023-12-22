Предлагаемая зарплата в Петербурге за год выросла на 15 тысяч рублей

Меньше всего за год предлагаемые зарплаты выросли в образовательной сфере.

В Санкт-Петербурге за последний год средняя предлагаемая зарплата выросла до 70 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем было весной 2023 года. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Больше всего бизнес повысил зарплатные предложения для специалистов по продаже и ремонту автомобилей – на 27 тысяч до 98 тысяч рублей в месяч. На втором месте расположилась сфера топ-менеджмента, где работодатели стали предлагать на 25 тысяч больше, а заработная плата выросла до 124 тысяч рублей. Замкнула ТОП-3 сфера сельского хозяйства, где за год прирост составил 21,5 тысячи до 86 тысяч рублей.

Меньше всего за год предлагаемые зарплаты выросли в образовательной сфере – всего на 6 тысяч до 51 тысячи рублей в месяц.

Ранее стало известно, что ежемесячный платеж по ипотеке за однушку в Петербурге оказался выше средней зарплаты. Согласно подсчётам специалистов, средний платёж за однушку на вторичном рынке в Петербурге составляет 98,7 тысячи рублей.

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