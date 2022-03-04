У моста Бетанкура голый мужчина бросился под автомобиль

Водитель транспортного средства успел вовремя затормозить.

Неизвестный мужчина бросился под автомобиль у моста Бетанкура. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером 8 июля. Мужчина бегал по улице голым, затем неожиданно бросился под колеса автомобиля. Водитель транспортного средства успел вовремя затормозить, но затем вышел из машины и побил хулигана.

Мужчину забрали в психиатрическую лечебницу. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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Фото: Piter.tv