У моста Бетанкура голый мужчина бросился под автомобиль

Неизвестный мужчина бросился под автомобиль у моста Бетанкура. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел вечером 8 июля. Мужчина бегал по улице голым, затем неожиданно бросился под колеса автомобиля. Водитель транспортного средства успел вовремя затормозить, но затем вышел из машины и побил хулигана.
Мужчину забрали в психиатрическую лечебницу. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Ранее мы сообщали, что в Кудрово полицейский убил сожителя своей бывшей.
Фото: Piter.tv
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