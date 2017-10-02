Дельфинарий на Крестовском острове в Петербурге закроется в ноябре

Бассейну придется покинуть арендуемое помещение, которое нуждается в серьезном ремонте.

Дельфинарий на Крестовском острове в Петербурге объявил о закрытии. Сообщение о завершающейся работе бассейна появилось на официальном сайте дельфинария в начале октября.

Причиной вынужденного финала работы дельфинария на Константиновском проспекте стала нужда помещения в капитальном ремонте: бассейн построрили в 1974 году и с тех пор не ремонтировали.

Договор аренды бассейна по адресу Константиновский проспект, дом 19, подходит к концу. Собственник бассейна не намерен продлевать договор аренды бассейна по причине неудовлетворительного технического состояния здания. рассказали сотрудники дельфинария

По словам сотрудников, до конца октября дельфинарий ждет от города предложения альтернативного помещения. В противном случае, дельфинам и другим морским артистам придется временно переехать в другой регион.

Отмечается, что до ноября в дельфинарии еще будут показывать представления, однако их количество сократят – персоналу нужно готовиться к транспортировке животных.

Ранее мы писали, что в Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями".

Фото: Дельфинарий в СПб. Официальная группа. / "ВКонтакте"