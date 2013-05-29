Жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице

Главной проблемой остается транспортная доступность квартала.

Вопрос строительства на участке возле жилого дома №40 на улице Бутлерова обсудили на выездном совещании. В беседе приняли участие местные жители, чиновники и представители застройщика ООО "Спортлайф".

На застройку выделен участок площадью 8 563 квадратных метров. В настоящее время территория используется как стихийная стоянка, здесь также есть остатки сгоревших хозяйственных построек и мусор.

В "Спортлайф" хотят построить на этом месте спорткомплекс и объединить его с дельфинарием. Однако местные жители не хотят видеть дельфинов под окнами своего дома.

Главной проблемой остается транспортная доступность квартала. Здесь есть одна дорога без тротуара с шириной проезжей части около 5,5 метров. Горожане уверены, что она не сможет справиться с наплывом машин в случае строительства нового объекта на территории.

Генеральный директор "Спортлайф" Игорь Костов заверил, что сегодня соглашение с дельфинарием не подписано. Однако жители уверены, что дельфины появятся в новом здании сразу после его ввода в эксплуатацию. Горожане намерены добиваться включения территории в перечень ЗНОП, чтобы помешать застройщику.

Ранее стало известно, что петербургский дельфинарий, который закрылся на Крестовском острове в прошлом году, может вернуться в город в следующем году. Сейчас он располагается на территории Утришской морской станции в Краснодарском крае. Дельфинов могут поселить в одно из четырех зданий в Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах. Площадь помещения должна быть не менее 9,4 тысяч квадратных метров.

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