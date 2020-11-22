Петербургский дельфинарий вернется в город в следующем году

Сейчас он находится на территории Утришской морской станции.

Петербургский дельфинарий, который закрылся на Крестовском острове осенью прошлого года, планирует вернуться в город в следующем году. Об этом сообщается на странице "Дельфинария" "ВКонтакте".

В настоящее время дельфинарий располагается на территории Утришской морской станции в Краснодарском крае. Причиной вынужденного переезда стало плохое состояние бассейна на Крестовском острове. Его построили в 1974 году и с тех пор не ремонтировали. Кроме того, собственник бассейна не продлил договор аренды.

Дельфинарий может вернуться в один из четырех участков в Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах. Площадь помещения должна быть не менее 9,4 тысяч квадратных метров.

Ранее новое здание дельфинария предложили построить в Калининском районе.

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