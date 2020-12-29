Новое здание дельфинария предложили построить в Калининском районе

Против возведения дельфинария выступают зоозащитники, которые даже создали петицию.

Новое здание дельфинария могут построить в Калининском районе. Соответствующий опрос запустила администрация района на своей официальной страничке во "ВКонтакте".

В опросе лидирует вариант "Дельфинарий — это тюрьма для дельфинов". За него проголосовали 4 625 петербуржцев. Напомним, что зоозащитники выступают против строительства нового дельфинария. Петицию "против" подписали 4 579 человек.

Ранее дельфинарий планировали возвести на пересечении улиц Бутлерова и Верности. Однако эксперты назвали соответствующий вариант "неудачным" из-за повышеной нагрузки на трафик около станции метро "Академическая".

Ранее мы сообщали о том, что Смольный подвёл строительные итоги последнего месяца прошедшего года.

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