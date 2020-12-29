Смольный подвёл строительные итоги последнего месяца прошедшего года

В декабре 2020 года в Петербурге введено в эксплуатацию 1 млн 157 тыс. кв. м жилья.

В Северной столице подвели строительные итоги последнего месяца прошедшего 2020 года. Об этом сообщили в Комитете по строительству.

В декабре прошлого года введено в эксплуатацию 1 млн 157 тыс. кв. м жилья, а именно 310 домов на 25 814 квартир. Лидером по вводу жилья стал Красногвардейский район. Там за месяц ввели в эксплуатацию 24 дома на 5360 квартир. На втором месте — Невский район, а на третьем — Приморский.

Также в декабре введено в эксплуатацию 75 объектов общегражданского назначения.

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Фото: Piter.TV