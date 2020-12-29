Ремонтные работы 150 метров обойдутся в 54 миллиона рублей.

В 2021 году главную улицу Гатчины отреставрируют, соответствующий документ появился на сайте государственных закупок.

Речь идет об участке в 150 метров, который ведет к Павловскому собору. Начался поиск подрядчика, который должен уложить плитки и поребрики, а также заняться водоотведения исполнителю предстоит заняться на участке от улицы Горького до улицы Красной. Область выделит на ремонт 54 миллиона рублей.

По плану, работы должны закончить 2021.

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Фото: Piter.TV