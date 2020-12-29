Капремонт трех набережных в центре Петербурга закончат в 2021 году

За техническое содержание, обслуживание, ремонты мостов, набережных, путепроводов, тоннелей, принадлежащих городу, отвечает компания "Мостотрест".

Специалисты "Мостотреста" проведут капитальный ремонт набережных в историческом центре Петербурга. Работы планируют закончить в 2021 году, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт будет проводиться по трем участкам: набережная канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста, правый берег; набережная реки Фонтанки в створе Бородинской ул., левый берег; набережная реки Мойки выше Большого Конюшенного моста.

В этом году также заменят асфальт на девяти мостах – Литейном, Кантемировском, Молодежном, Рябовском, Втором Садовом мостах, Планерном, Ушаковском, Лисьеносовском путепроводах и Гренадерском тоннеле. Также ремонтные работы завершат на Володарском мосту и набережной Мартынова.

Специалисты отметили, что после реставрации участка набережной канала Грибоедова исторические плиты вернут на место и пронумеруют. Уточняется, что элементам около 200 лет.

Кроме этого планируется начать капитальный ремонт Биржевого моста через Малую Неву, соединяющего Васильевский и Петроградский острова, и Первого Елагина моста через Среднюю Невку в Петроградском районе города.

Ранее мы писали, что вестибюль станции метро "Маяковская" закрывается на ремонт.

Фото: Piter.TV