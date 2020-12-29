Вестибюль станции метро "Маяковская" закрывается на ремонт

Он откроется только через 11 месяцев.

Немного ранее запланированного срока стартует ремонт наземного вестибюля станции метро "Маяковская" в Петербурге. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", вестибюль недоступен для горожан уже с 21:00 субботы, 9 ноября.

На время ремонта вход и выход на станцию будет закрыт, пассажирам придется пользоваться вестибюлями станции "Площадь Восстания". Ремонт продлится 11 месяцев. Работы проведут в вестибюле станции. Они коснутся эскалаторов и гидроизоляции.

В 2021-м году запланирован капитальный ремонт на станции "Технологический институт-1". Он начнется в апреле.

Фото: Piter.tv